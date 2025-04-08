Бельгия анонсировала масштабный пакет помощи Украине: о какой сумме идет речь

Бельгия объявила об оборонном пакете помощи Украине на 1 млрд евро (1,094 млрд долларов). Также был обсужден вопрос поставки истребителей F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.
Во время пресс-конференции Зеленский поблагодарил главу бельгийского правительства за оборонный пакет и отметил, что помощь страны является весомой.
По словам президента, во время сегодняшней встречи стороны подняли вопрос совместного производства и инвестиций в производство в Украине, что, в свою очередь, будет работать на безопасность Европы. Он добавил, что сегодня украинские и бельгийские производители имеют уже три соглашения, а соответствующие документы подписываются.
"Также мы благодарны за участие Бельгии в программе усиления нашей военной авиации. Мы работаем над поставками F-16 от Бельгии. В целом Бельгия поддерживает нас последовательно с первых дней полномасштабного вторжения", - добавил он.
Вевер отметил, что каждый год его страна будет выделять Украине по 1 млрд евро на оборонные вопросы.
Комментируя подписание контрактов между производителями, глава бельгийского правительства заявил, что Брюссель заинтересован начать производство на украинской территории и в целом планирует помочь Украине построить больше возможностей для самозащиты и для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны Российской Федерации (РФ).
"Мы должны сотрудничать, чтобы частный сектор увидел интересные возможности для инвестиций, для развития больше возможностей для нашего ВПК. Поэтому 1 млрд евро в виде пакета помощи и также сотрудничество по линии ВПК, которые готовы инвестировать в вашу страну", - добавил премьер.
Бельгия активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Страна предоставляет военную помощь, включая оружие, боеприпасы, бронетехнику и обучение для украинских военных. Кроме военной помощи, Бельгия оказывает гуманитарную и финансовую поддержку. Также поддерживает санкционную политику Европейского Союза (ЕС) против России и участвует в ряде инициатив.
Сегодня же, 8 апреля, в Киев с визитом прибыли премьер-министр Бельгии, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен.
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