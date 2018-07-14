Бельгия - Англия: где смотреть матч

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 14.07.2018 - 11:04
Фото: стадион "Санкт-Петербург", где состоится матч Бельгия - Англия (twitter.com/England)
Фото: стадион "Санкт-Петербург", где состоится матч Бельгия - Англия (twitter.com/England)

Где и когда начнется поединок за третье место

Сборные Бельгии и Англии сразятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "красных дьяволов".

14 июля 17:00
Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

 

Трансляцию поединока в рамках борьбы за третье место ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии в Украине можно посмотреть в эфире телеканала "Интер", где также показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. 

Напомним, тренер сборной России Станислав Черчесов советовался с наставником украинской национальной команды Андреем Шевченко перед стартовым матчем ЧМ-2018.

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