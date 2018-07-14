Бельгія - Англія: де дивитися матч

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 14.07.2018 - 11:04
Фото: стадіон "Санкт-Петербург", де відбудеться матч Бельгія - Англія (twitter.com/England)
Фото: стадіон "Санкт-Петербург", де відбудеться матч Бельгія - Англія (twitter.com/England)

Де і коли почнеться поєдинок за третє місце

Збірні Бельгії та Англії зіграють у матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "червоних дияволів".

14 липня 17:00
Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"

 

Трансляцію поєдинок в рамках боротьби за третє місце ЧС-2018 між збірними Бельгії та Англії в Україні можна подивитися в ефірі телеканалу "Інтер", де також показ гри буде супроводжувати традиційна аналітична студія. 

Нагадаємо, тренер збірної Росії Станіслав Черчесов радився з наставником української національної команди Андрієм Шевченком перед стартовим матчем ЧС-2018.

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Теги:  онлайн-трансляция,  ЧМ-2018,  онлайн,  сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС