Бельгія - Англія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок за третє місце

Збірні Бельгії та Англії зіграють у матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "червоних дияволів".

14 липня 17:00

Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"

Трансляцію поєдинок в рамках боротьби за третє місце ЧС-2018 між збірними Бельгії та Англії в Україні можна подивитися в ефірі телеканалу "Інтер", де також показ гри буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Нагадаємо, тренер збірної Росії Станіслав Черчесов радився з наставником української національної команди Андрієм Шевченком перед стартовим матчем ЧС-2018.