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У Бельгії затримали підозрюваних у теракті у Франції

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 16:21
Фото: скрін відео (РБК-Україна)
Фото: скрін відео (РБК-Україна)

Вони планували підірвати бомбу на конференції в Парижі 30 червня

У комуні Волюве-Сен-П'єр в центральній Бельгії в суботу, 30 червня, затримали двох осіб, які планували підірвати бомбу на конференції опозиційної до влади Ірану Організації моджахедів іранського народу, що відбулася в Парижі 30 червня. Про це повідомляє RBTF.

За даними видання, на заході були присутні 25 тис. людей. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини і детонатором.

Як повідомляється, затриманим висунули обвинувачення у спробі терористичного вбивства та підготовці терористичного злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України попередили замовлений спецслужбами Російської Федерації теракт у Харкові. 

 

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Теги публікації: Франція, Бельгия, Теракт, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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