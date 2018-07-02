У Бельгії затримали підозрюваних у теракті у Франції

Вони планували підірвати бомбу на конференції в Парижі 30 червня

У комуні Волюве-Сен-П'єр в центральній Бельгії в суботу, 30 червня, затримали двох осіб, які планували підірвати бомбу на конференції опозиційної до влади Ірану Організації моджахедів іранського народу, що відбулася в Парижі 30 червня. Про це повідомляє RBTF.

За даними видання, на заході були присутні 25 тис. людей. У затриманих виявили необхідне для виготовлення бомби обладнання включно з 500 грамами вибухової речовини і детонатором.

Як повідомляється, затриманим висунули обвинувачення у спробі терористичного вбивства та підготовці терористичного злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України попередили замовлений спецслужбами Російської Федерації теракт у Харкові.