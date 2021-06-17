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В Бельгии суд признал власти виновными в халатной "климатической" политике

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Бельгия , Четверг 17 июня 2021 19:08
В Бельгии суд признал власти виновными в халатной "климатической" политике Фото: в Бельгии суд признал власть виновной в халатной "климатической" политике (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Бельгийский суд 17 июня признал государственную власть виновной в халатности в ее политике по борьбе с климатическим кризисом. Решение принял суд первой инстанции.

Об этом сообщает AFP.

Заявив о халатности властей, суд первой инстанции в Брюсселе, тем не менее, решил не устанавливать обязательную цель по сокращению выбросов для федерального и региональных правительств. Этот факт оставил недовольными участников кампании, которые инициировали это дело.

Сегодня, 17 июня, в ООН предупредили, что дефицит воды и засуха причиняют вред в таких масштабах, что это может конкурировать с пандемией COVID-19. Риски будут быстро расти вместе с ростом температуры на планете.

В настоящее время засуха вызвала экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг., согласно обнародованному сегодня сообщению ООН.

Также 17 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухами сообщило, что из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий.

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