У Бельгії суд визнав владу винною у недбалій "кліматичній" політиці

Бельгійський суд 17 червня визнав державну владу винною в недбалості в її політиці щодо боротьби з кліматичною кризою. Рішення ухвалив суд першої інстанції.

Заявивши про недбалість влади, суд першої інстанції у Брюсселі, тим не менше, вирішив не встановлювати обов'язкову ціль щодо зменшення викидів для федерального та регіональних урядів. Цей факт залишив невдоволеними учасників кампанії, які ініціювали цю справу.

Сьогодні, 17 червня, в ООН попередили, що дефіцит води та посуха заподіюють шкоду в таких масштабах, що це може конкурувати з пандемією COVID-19. Ризики швидко зростатимуть разом зі зростанням температури на планеті.

Наразі посуха спричинила економічні збитки щонайменше на 124 мільярдів доларів і торкнулася понад 1,5 мільярда людей в період з 1998 по 2017 рр., згідно з оприлюдненим сьогодні повідомленням ООН.

Також 17 червня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з нагоди Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами повідомило, що через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій.