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В Бельгии предупредили людей о российских подделках COVID-вакцин

Автор: Андрей Козловский

Национальный кризисный центр Бельгии предостерег граждан от подделок вакцин против коронавируса, предположительно российского происхождения. Там подчеркнули, что надежность таких препаратов не подтверждена.

Об этом на пресс-конференции сказала представитель целевой группы по вакцинации Сабина Стродер, передает Le Soir.

"Предупреждаем вас от фейковых вакцинах, которые, похоже, имеют преимущественно российское происхождение. Их безопасность и эффективность не подтверждена. ... Мы советуем всем не покупать вакцины, ни на улице или в магазинах, ни онлайн. Единственные надежные и эффективные вакцины будут для вас бесплатными", - сказала Стродер.

По ее словам, COVID-вакцину граждане получат бесплатно в доме престарелых, больнице или вакцинационном центре.

Напомним, ранее полицейская служба Европейского союза (Европол) фиксировала случаи подделки отрицательных результатов тестов на COVID. Правоохранители считают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты.

Также ранее сообщалось, что в Раду направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин. В Украине планируют ужесточить наказание.

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