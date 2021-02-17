В Бельгии предупредили людей о российских подделках COVID-вакцин

Национальный кризисный центр Бельгии предостерег граждан от подделок вакцин против коронавируса, предположительно российского происхождения. Там подчеркнули, что надежность таких препаратов не подтверждена.
Об этом на пресс-конференции сказала представитель целевой группы по вакцинации Сабина Стродер, передает Le Soir.
"Предупреждаем вас от фейковых вакцинах, которые, похоже, имеют преимущественно российское происхождение. Их безопасность и эффективность не подтверждена. ... Мы советуем всем не покупать вакцины, ни на улице или в магазинах, ни онлайн. Единственные надежные и эффективные вакцины будут для вас бесплатными", - сказала Стродер.
По ее словам, COVID-вакцину граждане получат бесплатно в доме престарелых, больнице или вакцинационном центре.
Напомним, ранее полицейская служба Европейского союза (Европол) фиксировала случаи подделки отрицательных результатов тестов на COVID. Правоохранители считают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты.
Также ранее сообщалось, что в Раду направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин. В Украине планируют ужесточить наказание.