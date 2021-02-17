RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Бельгії попередили людей про російські підробки COVID-вакцин

Автор: Андрій Козловський

Національний кризовий центр Бельгії застеріг громадян від підробок вакцин проти коронавірусу, які ймовірно мають російське походження. Там наголосили, що надійність таких препаратів не підтверджена.

Про це на пресконференції сказала представник цільової групи по вакцинації Сабіна Стродер, передає Le Soir.

"Застерігаємо вас від фейкових вакцин, які, схоже, мають переважно російське походження. Їхня безпека та ефективність не підтверджена... Ми радимо усім не купувати вакцини, ні на вулиці чи у магазинах, ні онлайн. Єдині надійні та ефективні вакцини будуть для вас безкоштовними", - сказала Стродер.

За її словами, COVID-вакцину громадяни отримають безкоштовно у будинку для літніх людей, лікарні чи вакцинаційному центрі.

Нагадаємо, раніше поліцейська служба Європейського союзу (Європол) фіксувала випадки підробки негативних результатів тестів на COVID. Правоохоронці вважають, що у зв'язку з обмеженнями на поїздки шахраї продовжать продавати фальшиві сертифікати.

Також раніше повідомлялось, що в Раду направили законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за підробку вакцин. В Україні планують посилити покарання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Бельгия
Читайте також
На тлі зростання захворюваності: у Бельгії можуть пом’якшити карантин
В Бельгії продовжили карантин до 1 квітня
Прогноз погоди