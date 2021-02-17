У Бельгії попередили людей про російські підробки COVID-вакцин

Національний кризовий центр Бельгії застеріг громадян від підробок вакцин проти коронавірусу, які ймовірно мають російське походження. Там наголосили, що надійність таких препаратів не підтверджена.

Про це на пресконференції сказала представник цільової групи по вакцинації Сабіна Стродер, передає Le Soir.

"Застерігаємо вас від фейкових вакцин, які, схоже, мають переважно російське походження. Їхня безпека та ефективність не підтверджена... Ми радимо усім не купувати вакцини, ні на вулиці чи у магазинах, ні онлайн. Єдині надійні та ефективні вакцини будуть для вас безкоштовними", - сказала Стродер.

За її словами, COVID-вакцину громадяни отримають безкоштовно у будинку для літніх людей, лікарні чи вакцинаційному центрі.