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В Бельгии намерены ужесточить карантин из-за увеличения случаев COVID

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Брюссель, Вторник 26 октября 2021 18:32
В Бельгии намерены ужесточить карантин из-за увеличения случаев COVID Фото: В Бельгии намерены ужесточить карантин из-за увеличения случаев COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Бельгии число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций стремительно растет. В связи с этим правительство страны сегодня рассмотрит вопрос о введении некоторых ограничений, которые ослабили всего несколько недель назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Ежедневное число заражений в Бельгии выросло на 75% и достигло 5299 случаев в день на прошлой неделе. Число госпитализаций увеличилось на 69% и достигло 102 случаев в день. Смертность увеличилась незначительно и составила в среднем 13 случаев в день.

Чтобы переломить эту тенденцию, бельгийское правительство и региональные чиновники примут решение о том, следует ли снова усилить ограничения, хотя и не вводить режим изоляции. Есть основания полагать, что власти рассматривают возможность введения обязательных масок в большем количестве мест и COVID- паспортов.

Премьер-министр Александр де Кроо заявил, что поскольку более 85% взрослых бельгийцев вакцинированы, меры не должны быть такими радикальными, как во время пандемии.

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