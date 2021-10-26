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У Бельгії мають намір посилити карантин через збільшення випадків COVID

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Брюссель, Вівторок 26 жовтня 2021 18:32
У Бельгії мають намір посилити карантин через збільшення випадків COVID Фото: у Бельгії мають намір посилити карантин через збільшення випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Бельгії число випадків зараження коронавірусом і госпіталізацій стрімко зростає. У зв'язку з цим уряд країни сьогодні розгляне питання про введення деяких обмежень, які послабили всього кілька тижнів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Щоденне число заражень в Бельгії зросло на 75% і досягло 5299 випадків на день минулого тижня. Кількість госпіталізацій збільшилася на 69% і досягла 102 випадків на день. Смертність збільшилася незначно і склала в середньому 13 випадків на день.

Щоб переламати цю тенденцію, бельгійський уряд і регіональні чиновники приймуть рішення про те, чи слід знову посилити обмеження, хоча і не вводити режим ізоляції. Є підстави вважати, що влада розглядає можливість введення обов'язкових масок в більшій кількості місць і паспортів.

Прем'єр-міністр Олександр де Кроо заявив, що оскільки понад 85% дорослих бельгійців вакциновані, заходи не повинні бути такими радикальними, як під час пандемії.

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Бельгия Карантин Коронавірус
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