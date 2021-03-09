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В Бельгии масштабная операция по борьбе с наркомафией. Изъяли более 17 тонн кокаина

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 9 марта, полиция Бельгии провела одну из самых масштабных в истории королевства операций по борьбе с наркомафией. Правоохранители конфисковали более 17 тонн кокаина и арестовала 48 человек.

Об этом сообщает The Brussels Times.

"В операции приняли участие 1 500 сотрудников полиции, проведено свыше 200 обысков, задержаны 48 человек, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения", - сказал федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев.

Он также добавил, что целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, специализировавшейся на контрабанде наркотиков. Операция позволила полностью ликвидировать данную преступную организацию.

Кроме кокаина, полиция конфисковала 12 единиц огнестрельного оружия, 1,2 млн евро, полицейскую форму, контейнеры с маячками GPS.

Напомним, ранее в Бельгии в порту Антверпена полиция изъяла 11,5 тонны кокаина. В полиции отмечают, что его стоимость на черном рынке превышает 900 млн евро.

Кроме того, в портах немецкого Гамбурга и бельгийского Антверпена в течение полутора недель было перехвачено более 23 тонн кокаина. Правоохранители назвали это рекордным "уловом".

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