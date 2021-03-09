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У Бельгії масштабна операція по боротьбі з наркомафією. Вилучили понад 17 тонн кокаїну

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 09 березня 2021 22:35
У Бельгії масштабна операція по боротьбі з наркомафією. Вилучили понад 17 тонн кокаїну Фото: поліція Бельгії (policelocale.be)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 9 березня, поліція Бельгії провела одну з найбільш масштабних в історії королівства операцій по боротьбі з наркомафією. Правоохоронці конфіскували понад 17 тонн кокаїну і заарештувала 48 осіб.

Про це повідомляє The Brussels Times.

"В операції взяли участь 1 500 співробітників поліції, проведено понад 200 обшуків, затримано 48 осіб, найближчим часом їм будуть пред'явлені звинувачення", - сказав федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Лев.

Він також додав, що метою операції стала ліквідація розгалуженої міжнародної злочинної мережі під назвою Sky ECC, яка спеціалізувалася на контрабанді наркотиків. Операція дозволила повністю ліквідувати дану злочинну організацію.

Крім кокаїну, поліція конфіскувала 12 одиниць вогнепальної зброї, 1,2 млн євро, поліцейську форму, контейнери з маячками GPS.

Нагадаємо, раніше в Бельгії в порту Антверпена поліція вилучила 11,5 тонни кокаїну. У поліції зазначають, що його вартість на чорному ринку перевищує 900 млн євро.

Крім того, у портах німецького Гамбурга і бельгійського Антверпена протягом півтора тижня було перехоплено більше ніж 23 тонн кокаїну. Правоохоронці назвали це рекордним "уловом".

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