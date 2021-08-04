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Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио

Автор: Инна Собора

Украинец Жан Беленюк одержал победу в финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Он приносит первое "золото" для Украины на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

В финале весовой категории до 87 кг украинец одолел венгра Виктора Лоринца, который является серебряным призером ЧМ-2019.

На пути к победе Беленюк начал выступления в 1/8 финала, где одолел сначала чемпиона Европы Зураба Датунашвили, которому проиграл в 2021 году. После чего выбил из турнира представителя Алжира Башида Сид Асара.

За выход в финал Беленюк боролся с хорватом Иваном Гуклеком и успешно одержал победу.

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победаЖан БеленюкспортсменОлимпиада 2020