Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді в Токіо

В фіналі вагової категорії до 87 кг українець здолав угорця Віктора Лорінца, який є срібним призером ЧС-2019.

На шляху до перемоги Беленюк розпочав виступи у 1/8 фіналу, де здолав спочатку чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, якому програв у 2021 році. Після чого вибив з турніру представника Алжиру Башида Сід Асара.

За вихід у фінал Беленюк боровся з хорватом Іваном Гуклеком і успішно здобув перемогу.