Беленюк анонсував завершення кар'єри: Олімпіада-2024 поза небезпекою

32-річний борець завоював олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу-2023 у Белграді. Українець з посвідченням народного депутата виборов "бронзу" в коронній ваговій категорії до 87 кг.

"Думаю, цього разу вже точно (останні Ігри в кар'єрі – ред.). Я таке казав, у принципі, перед Олімпіадою у Токіо, але війна внесла певні корективи в життя – відчуваю необхідність, поки в мене ще є сили, максимально проявити себе на спортивній арені, прославляти свою державу і тішити результатами вболівальників", – заявив Беленюк.

Досвідчений спортсмен залишився задоволений фактом здобуття путівки на Олімпіаду-2024 із першої спроби. Борець зізнався, що, найімовірніше, відмовився б від нових спроб кваліфікації. Натомість здобута ліцензія буде додатковою мотивацією для вдалих виступів у Парижі.

"Є над чим подумати, є що проаналізувати у підготовці до Олімпіади. Для нас це максимально позитивний момент — одразу відібралися і маємо 10 місяців для підготовки, для вивчення усіх суперників, що будуть на Олімпіаді, щоб максимально проявити себе на цих змаганнях. Тому спокійно будемо працювати і готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар'єрі", – резюмував Беленюк.

Жан Беленюк на Олімпійських іграх

Дебют українця відбувся на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Борець змагався у ваговій категорії до 85 кг. На шляху до фіналу Беленюк здолав єгиптянина Саада, болгарина Байрякова та білоруса Гамзатова.

У фіналі суперником українського борця став росіянин Давит Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло – грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським "сріблом".

На Ігри-2020, що через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека.

Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер вже український борець здобув ззовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине "золото" змагань у Токіо.