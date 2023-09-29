UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Беленюк анонсував завершення кар'єри: Олімпіада-2024 поза небезпекою

Фото: Жан Беленюк на Іграх-2020 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився міркуваннями щодо завершення спортивної кар'єри після літніх Ігор у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

32-річний борець завоював олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу-2023 у Белграді. Українець з посвідченням народного депутата виборов "бронзу" в коронній ваговій категорії до 87 кг.

"Думаю, цього разу вже точно (останні Ігри в кар'єрі – ред.). Я таке казав, у принципі, перед Олімпіадою у Токіо, але війна внесла певні корективи в життя – відчуваю необхідність, поки в мене ще є сили, максимально проявити себе на спортивній арені, прославляти свою державу і тішити результатами вболівальників", – заявив Беленюк.

Досвідчений спортсмен залишився задоволений фактом здобуття путівки на Олімпіаду-2024 із першої спроби. Борець зізнався, що, найімовірніше, відмовився б від нових спроб кваліфікації. Натомість здобута ліцензія буде додатковою мотивацією для вдалих виступів у Парижі.

"Є над чим подумати, є що проаналізувати у підготовці до Олімпіади. Для нас це максимально позитивний момент — одразу відібралися і маємо 10 місяців для підготовки, для вивчення усіх суперників, що будуть на Олімпіаді, щоб максимально проявити себе на цих змаганнях. Тому спокійно будемо працювати і готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар'єрі", – резюмував Беленюк.

Жан Беленюк на Олімпійських іграх

Дебют українця відбувся на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Борець змагався у ваговій категорії до 85 кг. На шляху до фіналу Беленюк здолав єгиптянина Саада, болгарина Байрякова та білоруса Гамзатова.

У фіналі суперником українського борця став росіянин Давит Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло – грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським "сріблом".

На Ігри-2020, що через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека.

Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер вже український борець здобув ззовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине "золото" змагань у Токіо.

До слова, раніше МОК запланував обговорення рекомендацій допуску РФ до міжнародних змагань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жан Беленюк