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Беленюк анонсировал завершение карьеры: Олимпиада-2024 вне опасности

Фото: Жан Беленюк на Играх-2020 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мыслями относительно завершения спортивной карьеры после летних Игр в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

32-летний борец завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате мира-2023 в Белграде. Украинец с удостоверением народного депутата завоевал "бронзу" в коронной весовой категории до 87 кг.

"Думаю, в этот раз уж точно (последние Игры в карьере – ред.). Я такое говорил, в принципе, перед Олимпиадой в Токио, но война внесла определенные коррективы в жизнь – чувствую необходимость, пока у меня еще есть силы, максимально проявить себя на спортивной арене, прославлять свое государство и радовать результатами болельщиков", – заявил Беленюк.

Опытный спортсмен остался доволен фактом завоевания путевки на Олимпиаду-2024 с первой попытки. Борец признался, что, вероятнее всего, отказался бы от новых попыток квалификации. В свою очередь полученная лицензия будет дополнительной мотивацией для удачных выступлений в Париже.

"Есть над чем подумать, есть что проанализировать в подготовке к Олимпиаде. Для нас это максимально положительный момент — сразу отобрались и есть 10 месяцев для подготовки, для изучения всех соперников, которые будут на Олимпиаде, чтобы максимально проявить себя на этих соревнованиях. Поэтому спокойно будем работать и готовиться к последней Олимпиаде в моей карьере", – резюмировал Беленюк.

Жан Беленюк на Олимпийских играх

Дебют украинца состоялся на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Борец соревновался в весовой категории до 85 кг. По пути в финал Беленюк одолел египтянина Саада, болгарина Байрякова и белоруса Гамзатова.

В финале соперником украинского борца стал россиянин Давит Чакветадзе. Борьбы в решающей схватке не получилось – грузин с паспортом РФ разгромил Беленюка (9:2). Украинец вынужден был довольствоваться олимпийским "серебром".

На Игры-2020, которые из-за пандемии COVID перенесли на 2021 год, Беленюк приехал в статусе фаворита. В этот раз на пути к финалу он победил серба Датунишвили, алжирца Азару и хорвата Гуклека.

Соперником в решающей схватке стал венгр Леринц. Теперь уже украинский борец одержал внешне легкую победу (5:1) и принес Украине единственное "золото" соревнований в Токио.

К слову, ранее МОК запланировал обсуждение рекомендаций допуска РФ к международным соревнованиям.

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Жан Беленюк