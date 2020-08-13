БелАЗ присоединился к массовой забастовке в Беларуси

На фоне протестов в Беларуси к массовой забастовке присоединился БелАЗ (Белорусский автомобильный завод). Сотрудники вышли с требованием проведения честных выборов.

Об этом сообщает местный ресурс tut.by.

Сообщается, в 12:00 сотрудники завода вышли к центральной проходной, они пытаются добиться встречи с руководством предприятия, чтобы через него выступить с требование провести честные выборы президента Беларуси.

Фото: забастовка на БелАЗе (tut.by)

По оценкам портала, работу приостановили несколько сотен работников БелАЗа, к самому заводу также пришли жители Жодино, которые скандируют "Власть с народом", "БелАЗ, спасибо". На другой стороне дороги люди выстраиваются в цепь, а автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей пока нет.

Отметим, БелАЗ является единственным на постсоветском пространстве производителем карьерной техники. На заводе работают более 11 тысяч человек.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Беларуси заявляло, что протесты в стране якобы утратили массовость.

Подробнее о ситуации в стране читайте в материале РБК-Украина "Время бунта: к чему приведут протесты против Лукашенко в Беларуси".