"Белавиа" запустит новые рейсы в РФ. У Путина прокомментировали вопрос полетов в Крым

На встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным договорились о расширении географии полетов "Белавиа". Речь идет о новых рейсах в города России.
Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", приближенный к пресс-службе белорусского президента.
Сообщается, что на сегодняшней встрече была достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города. Решение принято на фоне остановки авиасообщения и отмены рейсов в страны Европы.
В то же время как заявил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждаемый в медиа вопрос о возможном запуске рейсов в оккупированный Крым пока не поднимался.
"Это надо у "Белавиа" спрашивать. Это не российская компания", - ответил Песков на вопрос, будет ли "Белавиа" летать в Крым.
Напомним, на этой неделе ряд европейских стран после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair закрыл свое небо для белорусских авиакомпаний, а также приостановил авиасообщение с Беларусью. Украина закрыла небо для белорусских самолетов с 29 мая.
Также стало известно, что США приостанавливают авиасообщение с Беларусью и готовят санкции.