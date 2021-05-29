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"Белавиа" запустит новые рейсы в РФ. У Путина прокомментировали вопрос полетов в Крым

Автор: РБК-Украина

На встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным договорились о расширении географии полетов "Белавиа". Речь идет о новых рейсах в города России.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", приближенный к пресс-службе белорусского президента.

Сообщается, что на сегодняшней встрече была достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города. Решение принято на фоне остановки авиасообщения и отмены рейсов в страны Европы.

В то же время как заявил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждаемый в медиа вопрос о возможном запуске рейсов в оккупированный Крым пока не поднимался.

"Это надо у "Белавиа" спрашивать. Это не российская компания", - ответил Песков на вопрос, будет ли "Белавиа" летать в Крым.

Напомним, на этой неделе ряд европейских стран после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair закрыл свое небо для белорусских авиакомпаний, а также приостановил авиасообщение с Беларусью. Украина закрыла небо для белорусских самолетов с 29 мая.

Также стало известно, что США приостанавливают авиасообщение с Беларусью и готовят санкции.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинКрымавиасообщение