"Бєлавіа" запустить нові рейси до РФ. У Путіна прокоментували питання польотів до Криму

На зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним домовилися про розширення географії польотів "Бєлавіа". Йдеться про нові рейси до Росії.

Про це повідомляє Telegram -канал "Пул первого", наближений до прес-служби білоруського президента.

Повідомляється, що на сьогоднішній зустрічі була досягнута домовленість про відкриття нових рейсів "Бєлавіа" в російські міста. Рішення прийнято на тлі зупинки авіасполучення та скасування рейсів до країн Європи.

У той же час як заявив російським ЗМІ прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, обговорюване в медіа питання про можливий запуск рейсів до окупованого Кримк поки не піднімалося.

"Це треба у "Бєлавіа" питати. Це не російська компанія", - відповів Пєсков на питання, чи буде "Бєлавіа" літати до Криму.