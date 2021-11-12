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"Белавиа" не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Автор: Иванна Шовкун

С 12 ноября 2021 года белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" не будет принимать на рейсы из Турции в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена. Пассажиры смогут верунь стоимость билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба "Белавиа".

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечают, что пассажиры авиалиний "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Напомним, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение не пускать в самолеты, выполняющие рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение будет сделано только для владельцев дипломатических паспортов.

А Европейский союз готов ввести санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа". В частности, из-за миграционного кризиса на европейских границах.

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