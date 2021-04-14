В Беларуси заявили о задержании критика Лукашенко, который исчез в Москве

КГБ Беларуси задержал политолога, бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуту. Он пропал в Москве 12 апреля.
Об этом сообщает "Белта".
Белорусская спецслужба сообщила и о задержании оппозиционного политика Григория Костусева - их с Федутой подозревают в совершении преступления, однако не уточнили, какого именно.
Где был задержан Федута, неясно. В последний раз его видели в Москве, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь.
Жена Федуты Марина Шибко сообщила, что муж перестал выходить на связь накануне, хотя сам находится в Москве.
Она до сих пор не знает, где задержали мужа - в России или в Беларуси, как он оказался в руках КГБ. Московские правоохранители на ее заявление ответили, что будут разбираться.
Напомним, Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список причастных к терроризму. В частности, на основании расследования дела в отношении участников инициативы BYPOL.