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В Беларуси заявили о задержании критика Лукашенко, который исчез в Москве

Автор: Артур Родивилов

КГБ Беларуси задержал политолога, бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуту. Он пропал в Москве 12 апреля.

Об этом сообщает "Белта".

Белорусская спецслужба сообщила и о задержании оппозиционного политика Григория Костусева - их с Федутой подозревают в совершении преступления, однако не уточнили, какого именно.

Где был задержан Федута, неясно. В последний раз его видели в Москве, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь.

Жена Федуты Марина Шибко сообщила, что муж перестал выходить на связь накануне, хотя сам находится в Москве.

Она до сих пор не знает, где задержали мужа - в России или в Беларуси, как он оказался в руках КГБ. Московские правоохранители на ее заявление ответили, что будут разбираться.

Напомним, Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список причастных к терроризму. В частности, на основании расследования дела в отношении участников инициативы BYPOL.

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