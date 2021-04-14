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У Білорусі заявили про затримання критика Лукашенка, який зник у Москві

Автор: Артур Родивилов

КДБ Білорусі затримав політолога, колишнього прес-секретаря Олександра Лукашенка Олександра Федута. Він зник у Москві 12 квітня.

Про це повідомляє "Белта".

Білоруська спецслужба повідомила й про затримання опозиційного політика Григорія Костусєва - їх з Федутой підозрюють у скоєнні злочину, однак не уточнили, якого саме.

Де був затриманий Федута, неясно. В останній раз його бачили в Москві, куди політолог приїхав щодо роботи, після чого він перестав виходити на зв'язок.

Дружина Федути Марина Шибко повідомила, що чоловік перестав виходити на зв'язок напередодні, хоча сам знаходиться в Москві.

Вона досі не знає, де затримали чоловіка - у Росії чи Білорусі, як він опинився в руках КДБ. Московські правоохоронці на її заяву відповіли, що будуть розбиратися.

Нагадаємо, Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську в список причетних до тероризму. Зокрема, на підставі розслідування справи стосовно учасників ініціативи BYPOL.

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