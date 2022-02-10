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В Беларуси завели дело на Филатова из-за инцидента с флагом

Автор: Илона Свиридова

В Беларуси завели уголовное дело на мэра Днепра Бориса Филатова. Его заподозрили в "разжигании национальной вражды" из-за замены государственного флага Беларуси возле здания горсовета на БЧБ-флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.

Данный инцидент в Минске расценили как "надругательство над исторической и культурной реликвией" и "унижение национальной чести и достоинства белорусов".

"Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Что такое БЧБ-флаг

Бело-красно-белый флаг (белор. Бела-чырвона-белы сцяг) - это официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь в 1991 - 1995 годах.

Данный флаг считается национальным, активно использовался противниками режима Александра Лукашенко на массовых акциях после президентских выборов в 2020 году. На сегодня приравнен властями к нацистской символике.

Напомним, ранее посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за инцидента в Днепре.

Сам Филатов отмечает, что бело-красно-белый флаг не запрещен в Украине.

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ДнепрБеларусьБорис Филатов