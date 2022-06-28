В Беларуси заметили движение российских ЗРК "C-400": куда направлялись

В Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК "С-400" и КАМАЗы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
"14:00 в Мозыре замечена колонна ВС РФ, которая заехала со стороны трассы Р31. Среди техники замечены: 3 трала на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК "С-400" и автокран военный, также одна единица ЗРК "С-400". Колонна направилась в сторону Прудка", - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа опубликовала карту передвижения техники ВС РФ.
Также сегодня утром на трассе возле Гомеля была замечена колонна из четырех заряжающих машин и одна единица ЗРК "С-400". Эта колонна могла свернуть на военный аэродром в Зябровке.
Напомним, по данным украинской разведки, Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной. Он обратился к гражданам Беларуси, заявив, что белорусы не должны идти умирать, потому что так решило российское руководство.