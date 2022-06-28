В Беларуси заметили движение российских ЗРК "C-400": куда направлялись

"14:00 в Мозыре замечена колонна ВС РФ, которая заехала со стороны трассы Р31. Среди техники замечены: 3 трала на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК "С-400" и автокран военный, также одна единица ЗРК "С-400". Колонна направилась в сторону Прудка", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа опубликовала карту передвижения техники ВС РФ.

Также сегодня утром на трассе возле Гомеля была замечена колонна из четырех заряжающих машин и одна единица ЗРК "С-400". Эта колонна могла свернуть на военный аэродром в Зябровке.