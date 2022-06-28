UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси заметили движение российских ЗРК "C-400": куда направлялись

Фото: ракетные комплексы С-400 "Триумф" (doblest.club)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси заметили российскую военную технику. Колонна, которая включала в себя ЗРК "С-400" и КАМАЗы с ракетами, передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"14:00 в Мозыре замечена колонна ВС РФ, которая заехала со стороны трассы Р31. Среди техники замечены: 3 трала на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК "С-400" и автокран военный, также одна единица ЗРК "С-400". Колонна направилась в сторону Прудка", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа опубликовала карту передвижения техники ВС РФ.

Также сегодня утром на трассе возле Гомеля была замечена колонна из четырех заряжающих машин и одна единица ЗРК "С-400". Эта колонна могла свернуть на военный аэродром в Зябровке.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной. Он обратился к гражданам Беларуси, заявив, что белорусы не должны идти умирать, потому что так решило российское руководство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеБеларусьАгрессия РФ