В Беларуси задержали журналиста "Радио Свободы". Обвинили в массовых беспорядках
Фото: в Беларуси задержали журналиста "Радио Свободы" (flickr.com)
В Беларуси силовики задержали журналиста "Радио Свободы" Олега Груздиловича. Его подозревают в якобы организации массовых беспорядков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Радио Свободу.
По словам жены задержанного, силовики выломали дверь в их квартире. В то же время они забрали ноутбук и телефон журналиста.
Сейчас Груздилович находится в СИЗО в Минске.
Журналиста подозревают якобы в уголовном деле об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них". Мужчине грозит четыре года лишения свободы.