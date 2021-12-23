ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси задержали журналиста "Радио Свободы". Обвинили в массовых беспорядках

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 20:37
В Беларуси задержали журналиста "Радио Свободы". Обвинили в массовых беспорядках Фото: в Беларуси задержали журналиста "Радио Свободы" (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси силовики задержали журналиста "Радио Свободы" Олега Груздиловича. Его подозревают в якобы организации массовых беспорядков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Радио Свободу.

По словам жены задержанного, силовики выломали дверь в их квартире. В то же время они забрали ноутбук и телефон журналиста.

Сейчас Груздилович находится в СИЗО в Минске.

Журналиста подозревают якобы в уголовном деле об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них". Мужчине грозит четыре года лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"