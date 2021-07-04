В Беларуси задержали украинца: силовики его увезли в неизвестном направлении

По данным правозащитников, украинца задержали около 17:00 в городе Столин, где он был прописан.

По месту жительства молодого человека также был проведен обыск, который проводили пять сотрудников правоохранительных органов. У него конфисковали телефон и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, Рабешка доставили в Пинский отдел комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси.

Причины задержания украинца пока неизвестны.

"Недавно пришло уведомление, что на телефон Павла установлен телеграм. Скорее всего, менты получили доступ к его телефону, который изъяли во время обыска", - Telegram-канал "Свободный Столин".

Фото: украинца Павла Рабешка арестовали в Беларуси (t.me/stolin_strana)