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В Беларуси задержали украинца: силовики его увезли в неизвестном направлении

Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусские силовики задержали гражданина Украины 24-летнего Павла Рабешка. Причины его ареста не известны. По месту проживания молодого человека провели обыск, а затем увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

По данным правозащитников, украинца задержали около 17:00 в городе Столин, где он был прописан.

По месту жительства молодого человека также был проведен обыск, который проводили пять сотрудников правоохранительных органов. У него конфисковали телефон и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, Рабешка доставили в Пинский отдел комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси.

Причины задержания украинца пока неизвестны.

"Недавно пришло уведомление, что на телефон Павла установлен телеграм. Скорее всего, менты получили доступ к его телефону, который изъяли во время обыска", - Telegram-канал "Свободный Столин".

Фото: украинца Павла Рабешка арестовали в Беларуси (t.me/stolin_strana)

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