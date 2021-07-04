У Білорусі затримали українця: силовики його відвезли в невідомому напрямку

За даними правозахисників, українця затримали близько 17: 00 в місті Столін, де він був прописаний.

За місцем проживання молодої людини також був проведений обшук, який проводили п'ять співробітників правоохоронних органів. У нього конфіскували телефон і відвезли в невідомому напрямку. За попередніми даними, Рабешка доставили в Пінський відділ Комітету держбезпеки (КДБ) Білорусі.

Причини затримання українця поки невідомі.

"Нещодавно було надіслано повідомлення, що на телефон Павла встановлений телеграм. Швидше за все, менти отримали доступ до його телефону, який вилучили під час обшуку", - Telegram-канал "Вільний Столін".

Фото: українця Павла Рабешка заарештували в Білорусі (t.me/stolin_strana)