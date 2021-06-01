В Беларуси задержали редактора Hrodna.life: ее обвиняют в "пропаганде экстремизма"

Редактора спецпроектов белорусского издания Hrodna.life Ирину Новик задержали и поместили в изолятор временного содержания до суда. Вероятно, он пройдет завтра или послезавтра.

Об этом главный редактор издания Алексей Шота узнал от представителя РОВД Андрея Пигульского, передает Hrodna.life

Журналистку будут судить как физическое лицо по ст. 19.11 КоАП Беларуси "Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность".

Алексея Шоту по той же статье будут судить позже как представителя организации. На его имущество - телефон, ноутбук, три жёстких диска наложен арест до уплаты штрафа.

"Опрашивал сотрудников Hrodna.life сотрудник Ленинского РОВД Андрей Пигульский. В деле также фигурирует начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Алексей Войтешко", - пишет издание.