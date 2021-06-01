У Білорусі затримали редактора Hrodna.life: її звинувачують у "пропаганді екстремізму"

Редактора спецпроектів білоруського видання Hrodna.life Ірину Новик затримали й помістили в ізолятор тимчасового утримання до суду. Ймовірно, він пройде завтра або післязавтра.

Про це головний редактор видання Олексій Шота дізнався від представника РВВС Андрія Пігульського, передає Hrodna.life

Журналістку судитимуть як фізичну особу за ст. 19.11 КпАП Білорусі "поширення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність".

Олексія Шоту за тією ж статтею судитимуть пізніше як представника організації. На його майно - телефон, ноутбук, три жорсткі диски - накладено арешт до сплати штрафу.

"Опитував співробітників Hrodna.life співробітник Ленінського РВВС Андрій Пігульський. У справі також фігурує начальник відділу охорони правопорядку та профілактики Олексій Войтешко", - пише видання.