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В Беларуси на оппозиционера Цепкало завели еще одно уголовное дело

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Минск, Среда 29 сентября 2021 19:11
В Беларуси на оппозиционера Цепкало завели еще одно уголовное дело Фото: Валерий Цепкало (facebook.com valerytsepkalo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Следственный комитет Беларуси возбудил против белорусского оппозиционера Валерия Цепкало еще одно уголовное дело. Политика обвинили в призывах к действиям, причиняющим вред безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СК Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что расследуется уголовное дело об убийстве 28 сентября сотрудника КГБ при исполнении служебных обязанностей. После появления информации о гибели силовика, заявили в СК, "различные деструктивно настроенные лица", которые находятся за пределами страны, стали "призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам".

"Находящийся за пределами Беларуси Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться" для всех жителей Республики Беларусь", - заявили в СК.

Там добавили, что оппозиционер призывал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

В отношении оппозиционера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) УК страны. Цепкало грозит до 7 лет лишения свободы.

"Вышеуказанное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Валерий Цепкало, находящийся в розыске", - уточнили в СК.

Напомним, оппозиционный политик Валерий Цепкало находится на территории Латвии. СК Беларуси в феврале подготовил документы для его экстрадиции.

Отметим, Цепкало баллотировался в президенты Беларуси, но после победы на них Александра Лукашенко бежал из страны из-за преследования оппозиционеров белорусским режимом.

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