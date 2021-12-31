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У Білорусі затримали відому активістку і відправили в психдиспансер

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Мінськ, П'ятниця 31 грудня 2021 17:41
У Білорусі затримали відому активістку і відправили в психдиспансер Фото: 75-річна Білоруська активістка Ніна Багінська (twitter.com/Benderbr_rb)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруська активістка Ніна Багінська в день свого народження 30 грудня вийшла на вулицю Мінська з плакатом "Свободу політв'язням". Силовики її затримали і відправили в психдиспансер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

За даними агентства, міліціонери склали на 75-річну активістку протокол. Потім силовики викликали швидку допомогу, яка відвезла Багінську в психоневрологічний диспансер в селі Навинки.

"Я не перший раз в Новинках, мені дали тільки папір, щоб підписати, що я не потребую лікування, що я психічно здорова людина", - розповіла виданню Багінська.

Вона додала, що вийшовши з психдиспасера сіла на автобус і приїхала додому.

Як зазначає видання, Ніна Багінська - один із символів мирних протестів у Білорусі. Активістка понад 20 років ходить майже на всі мітинги з біло-червоно-білим прапором, який пошила сама.

Нагадаємо, напередодні суд Білорусі визнав екстремістським Telegram-канал правозахисників, які понад 20 років фіксували порушення прав людини в країні.

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