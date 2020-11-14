В Беларуси задержали известного оппозиционного блогера

Фото: Николай Дедок (youtube.com/radixbel)

В Беларуси задержали известного блогера Николая Дедка. 11 ноября он перестал выходить на связь'связь, а его Telegram-канал сломали.

Об этом сообщает "Радые Свабода".

Адвокат Старичка сообщила о жестоком избиении активиста.

Николай Дедок - известный блогер и политический обозреватель.

11 ноября блогер перестал выходить на связь'связь, а на его Telegram-канале "Микола" начали с'появляться сообщения, что унижали протесты в Беларуси. А канал переименовали в "MIKOLA - люблю свою страну".

на Следующий день на Youtube-канале МВД Беларуси с'появилось видео о задержании блогера. На нем видно, что у мужа разбито лицо.

Отец блогера Александр Дедок рассказал журналистам, что узнал о задержании сына со СМИ. По его словам, Николай не принимал участия ни в каких организациях и в подготовке массовых акций.

Его избили самым жестоким образом, он был под влиянием жестокого насилия, с помощью которого они заставляли его говорить всякие глупости. Трудно сказать, насколько это избиение грозит его здоровью, ведь адвокат ㅡ не врач, она видела следы побоев лишь на лице, а больше его никто не осматривал. В то же время он сам сказал адвокатці, что его жестоко избили, - сказал отец Николая.

Напомним, вчера в Минске умер протестующий Руслан Бондаренко, которого избили силовики. Бондаренко без сознания сначала доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики.

В Беларуси продолжаются протесты против избрания Александра Лукашенко президентом страны. Массовые акции сопровождаются насилием и задержаниями со стороны силовиков.