У Білорусі затримали відомого опозиційного блогера

Фото: Микола Дідок (youtube.com/radixbel)

У Білорусі затримали відомого блогера Миколу Дідка. 11 листопада він перестав виходити на зв'язок, а його Telegram-канал зламали.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Адвокатка Дідка повідомила про жорстоке побиття активіста.

Микола Дідок - відомий блогер та політичний оглядач.

11 листопада блогер перестав виходити на зв'язок, а на його Telegram-каналі "Мікола" почали з'являтися повідомлення, що принижували протести у Білорусі. А канал перейменували на "MIKOLA - люблю свою страну".

Наступного дня на Youtube-каналі МВС Білорусі з'явилося відео про затримання блогера. На ньому видно, що у чоловіка побите обличчя.

Батько блогера Олександр Дідок розповів журналістам, що дізнався про затримання сина зі ЗМІ. За його словами, Микола не брав участі в жодних організаціях та у підготовці масових акцій.

Його побили найжорстокішим чином, він був під впливом жорстокого насилля, за допомогою якого вони змушували його говорити всякі дурниці. Важко сказати, наскільки це побиття загрожує його здоров’ю, адже адвокат ㅡ не лікар, вона бачила сліди побиття лише на обличчі, а більше його ніхто не оглядав. Водночас він сам сказав адвокатці, що його жорстоко побили, - сказав батько Миколи.

Нагадаємо, вчора у Мінську помер протестувальник Руслан Бондаренко, якого побили силовики. Бондаренка без свідомості спочатку доставили в лікарню, де за його життя боролися медики.

У Білорусі тривають протести проти обрання Олександра Лукашенка президентом країни. Масові акції супроводжуються насильством та затриманнями з боку силовиків.