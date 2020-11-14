ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі затримали відомого опозиційного блогера

Білорусь, Субота 14 листопада 2020 01:12
У Білорусі затримали відомого опозиційного блогера
Фото: Микола Дідок (youtube.com/radixbel)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі затримали відомого блогера Миколу Дідка. 11 листопада він перестав виходити на зв'язок, а його Telegram-канал зламали.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Адвокатка Дідка повідомила про жорстоке побиття активіста.

Микола Дідок - відомий блогер та політичний оглядач.

11 листопада блогер перестав виходити на зв'язок, а на його Telegram-каналі "Мікола" почали з'являтися повідомлення, що принижували протести у Білорусі. А канал перейменували на "MIKOLA - люблю свою страну".

Наступного дня на Youtube-каналі МВС Білорусі з'явилося відео про затримання блогера. На ньому видно, що у чоловіка побите обличчя.

Батько блогера Олександр Дідок розповів журналістам, що дізнався про затримання сина зі ЗМІ. За його словами, Микола не брав участі в жодних організаціях та у підготовці масових акцій.

Його побили найжорстокішим чином, він був під впливом жорстокого насилля, за допомогою якого вони змушували його говорити всякі дурниці. Важко сказати, наскільки це побиття загрожує його здоров’ю, адже адвокат ㅡ не лікар, вона бачила сліди побиття лише на обличчі, а більше його ніхто не оглядав. Водночас він сам сказав адвокатці, що його жорстоко побили, - сказав батько Миколи.

Нагадаємо, вчора у Мінську помер протестувальник Руслан Бондаренко, якого побили силовики. Бондаренка без свідомості спочатку доставили в лікарню, де за його життя боролися медики.

У Білорусі тривають протести проти обрання Олександра Лукашенка президентом країни. Масові акції супроводжуються насильством та затриманнями з боку силовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся