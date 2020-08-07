В Беларуси задержали главу штаба еще одного кандидата в президенты

Накануне выборов в Беларуси задержали Николая Лысенкова - начальника штаба кандидата в президенты Сергея Черечня. Его задержали на избирательном участке.

Об этом сообщил сам Черечень, передает портал TUT.BY.

По его словам, Лысенков на момент задержания был на избирательном участке в качестве наблюдателя.

"По-моему, ему сейчас инкриминируют ст. 23.34 КоАП "Организация несанкционированного массового мероприятия", но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся", - добавил Черечень.

Также сообщается, что милиция забрала его в отделение для проведения проверки по административному делу.

Напомним, вчера была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской; Мария Мороз была задержана на выходе из посольства Литвы.

Через некоторое время ее отпустили, а Министерство внутренних дел Беларуси опровергло информацию о задержании и заявило, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.