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В Беларуси задержали фрилансера "Радио Свобода"

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Минск, Пятница 26 ноября 2021 11:33
В Беларуси задержали фрилансера "Радио Свобода" Фото: в Беларуси задержали журналиста (radiosvoboda)
Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси задержали фрилансера белорусской службы "Радио Свобода" Андрея Кузнечика. Причины задержания пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание.

Вечером мужчина поехал на велосипеде на прогулку, а его жена с двумя детьми осталась дома. Затем он вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.

"Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали пойти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти за ними", - рассказала жена журналиста.

Из вещей ничего не разрешили взять с собой, только запасные штаны. Сказали, что забирают его ненадолго, на пару дней, добавила она.

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