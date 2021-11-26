У Білорусі затримали фрілансера "Радіо Свобода"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання .

Ввечері чоловік поїхав на велосипеді на прогулянку, а його дружина з двома дітьми залишилася вдома. Потім він повернувся із чотирма чоловіками у цивільному.

"Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися і йти за ними", - розповіла дружина журналіста.

З речей нічого не дозволили взяти з собою, лише запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів, додала вона.