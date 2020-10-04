В Беларуси задержали десять журналистов

В Беларуси во время сегодняшних акций протеста силовики задержали как минимум 10 журналистов. Задержания происходили в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно и Гомеле.
Об этом сообщают белорусская редакция "Радио Свобода" и правозащитная организация "Весна".
В Минске сегодня правоохранители задержали корреспондента Onliner.by Александра Владыку, а также журналистку "Радио Свобода" Дарью Сапранецкую.
В Бресте силовики задержали главного редактора издания "Биноколь" Ксению Петрович, еще четырех журналистов неназванных СМИ задержали в Бобруйске.
В Гродно задержали журналистов TUT.by и "Народной Воли": Камягину Ольгу и Екатерину Гордееву. В Гомеле была задержана корреспондент "Сильных новостей" Надежда Пужинська, а в Гродно задержали блогера Андрея Ирха.
Напомним, сегодня в городах Беларуси проходят "Марши освобождения политзаключенных". Митингующие выступают против режима Александра Лукашенко и требуют освобождения всех задержанных по политическим мотивам.
В Минске против демонстрантов применили водомет, участников протеста задерживают.
Также РБК-Украина писало о разгоне акции протеста в Бобруйске.
Кроме того, в Витебске силовики применили против митингующих газ.