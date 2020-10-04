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У Білорусі затримали десять журналістів

Білорусь, Неділя 04 жовтня 2020 17:04
У Білорусі затримали десять журналістів
Фото: затримання у Білорусі (t.me/radiosvaboda)
Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі під час сьогоднішніх акцій протесту силовики затримали щонайменше 10 журналістів. Затримання відбувалися у Мінську, Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гродно та Гомелі.

Про це повідомляють білоруська редакція "Радіо Свобода" та правозахисна організація "Весна".

У Мінську сьогодні правоохоронці затримали кореспондента Onliner.by Олександра Владику, а також журналістку "Радіо Свобода" Дар'ю Сапранецьку.

У Бресті силовики затримали головного редактора видання "Биноколь" Ксенію Петрович, ще чотирьох журналістів неназваних ЗМІ затримали у Бобруйську.

У Гродно затримали журналістів TUT.by та "Народной Воли": Камягіну Ольгу та Гордєєву Катерину. У Гомелі була затримана кореспондент "Сильных новостей" Надія Пужинська, а у Гродно затримали блогера Андрія Ірха.

Нагадаємо, сьогодні у містах Білорусі проходять "Марші звільнення політв'язнів". Мітингувальники виступають проти режиму Олександра Лукашенка та вимагають звільнення всіх затриманих з політичних мотивів.

У Мінську проти демонстрантів застосували водомет, учасників протесту затримують.

Також РБК-Україна писало про розгін акції протесту в Бобруйську.

Крім того, у Вітебську силовики застосували проти мітингувальників газ.

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