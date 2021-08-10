ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси задержали австрийских журналистов. Вена выразила протест

Новина українською →
Вена, Вторник 10 августа 2021 21:11
В Беларуси задержали австрийских журналистов. Вена выразила протест Фото: Вена выразила протест за задержание в Беларуси австрийских журналистов (t.me/radiosvaboda)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Австрии выразил протест Беларуси в связи с задержанием 9 августа в Минске журналистов австрийской телерадиокомпании ORF. В ведомстве назвали эти действия белорусских властей неприемлемыми и призвали прекратить препятствовать работе СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SWI.

Представитель МИД Австрии подтвердил задержание белорусскими силовиками корреспондента и оператора телерадиокомпании ORF.

"Австрия сразу же выразила протест против этих действий белорусских властей. Задержание совершенно неприемлемо для Австрии", - заявил дипломат.

Он добавил, что Вена ожидает от Минска соблюдения свободы СМИ и беспрепятственной работы журналистов в Беларуси.

В свою очередь белорусские силовики опровергли задержание австрийских журналистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Австрия
NEWS
На Донбассе ранили трех украинских военных
На Донбассе ранили трех украинских военных
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости