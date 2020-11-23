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У Білорусі затримали понад  350 осіб, знадобилась "швидка"

Білорусь, Понеділок 23 листопада 2020 00:44
У Білорусі затримали понад  350 осіб, знадобилась "швидка"
Фото: протести в Білорусі (TUT. BY)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 22 листопада, у Білорусі силовики затримали понад 350 осіб. Зазначається, що список доповнюється.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Станом на 23:45 у списку "Весни" вже 363 прізвища. Переважна більшість із них були затримані в Мінську.

Зазначається, що більш ніж 10 затриманих забрала швидка допомога. Серед затриманих також є неповнолітні.

Зазначимо, 22 листопада в Мінську і деяких інших містах Білорусі пройшли локальні акції протесту. Зараз вони в основному завершилися. Силовики не давали протестувальникам зібратися в великі колони, проводили затримання, застосовували спецзасоби.

Раніше було відомо про 177 затриманих.

РБК-Україна писало, що з початку протестів у Білорусі після президентських виборів 9 серпня було затримано 29 940 осіб. Правозахисникам відомо про понад 500 арештів.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади у зв'язку з тривалими протестами в країні. Він закликав негайно звільнити понад 100 політичних в'язнів.

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