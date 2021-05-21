UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY

Автор: РБК-Украина

В Беларуси задержаны 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

Как сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин, среди задержанных - генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, заместитель главного редактора Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева.

"Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT.BY", - пояснил Волошин.

Он уточнил, что задержали людей, не связанных с TUT.BY.

"Находятся там по мало понятным нам причинам программисты.... директор аффилированной с нами компании Hoster.by", - сообщил сооснователь портала.

Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.

Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины осудило блокировку белорусскими властями оппозиционного ресурса TUT.BY и преследование журналистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьсвобода словаоппозиция