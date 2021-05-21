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У Білорусі затримали 15 осіб після блокування опозиційного порталу TUT.BY

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П'ятниця 21 травня 2021 16:43
У Білорусі затримали 15 осіб після блокування опозиційного порталу TUT.BY Фото: портал TUT.BY заблокували (TUT.BY)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі затримано 15 осіб після блокування опозиційного порталу TUT.BY. Серед них як співробітники сайту, так і інші люди.

Про це пише російський "Інтерфакс".

Як повідомив співзасновник порталу Кирило Волошин, серед затриманих - генеральний директор компанії Людмила Чекіна, головний редактор Марина Золотова, заступник головного редактора Ольга Лойко, журналіст Олена Толкачова.

"Серед цих 15 осіб не всі є співробітниками TUT.BY", - пояснив Волошин.

Він уточнив, що затримали людей, не пов'язаних з TUT.BY.

"Знаходяться там з мало зрозумілих нам причин програмісти.... директор афілійованої з нами компанії Hoster.by", - повідомив співзасновник порталу.

Нагадаємо, 18 травня в Білорусі заблокували домен опозиційного порталу TUT.BY.

Причиною стало те, що прокуратура нібито встановила "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації" на порталі.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України засудило блокування білоруською владою опозиційного ресурсу TUT.BY і переслідування журналістів.

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