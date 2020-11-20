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В Беларуси взорвали авто сотрудника милиции

Гродно, Пятница 20 ноября 2020 11:51
В Беларуси взорвали авто сотрудника милиции
Фото: подорванное авто (sk.gov.by)
Автор: Андрей Козловский

В Гродно (Беларусь) в ночь на 20 ноября подорвали автомобиль сотрудника милиции. Сам правоохранитель утверждает, что его данные были опубликованы накануне в одном из местных Telegram-каналов.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

"По данным следствия, 20 ноября около 1:30 часов в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно", - говорится в сообщении.

Взорванный автомобиль Skoda принадлежит 41-летнему местному жителю. Как указывает Следственный комитет, рядом с авто милиционера были следы горения. Также повреждены три транспортных средства, которые были припаркованы рядом.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 218 УК РБ Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Пока неизвестно кто повредил авто.

Фото: подорванное авто (sk.gov.by)

Напомним, ранее сообщалось, что в сети появились данные более тысячи правоохранителей Беларуси после жестокого разгона акции протеста.

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