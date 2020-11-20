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У Білорусі підірвали авто співробітника міліції

Гродно, П'ятниця 20 листопада 2020 11:51
У Білорусі підірвали авто співробітника міліції
Фото: підірване авто (sk.gov.by)
Автор: Андрій Козловський

У Гродно (Білорусь) в ніч на 20 листопада підірвали автомобіль співробітника міліції. Сам правоохоронець стверджує, що його дані були опубліковані напередодні в одному з місцевих Telegram-каналів.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

"За даними слідства, 20 листопада близько 1:30 годин у міліцію надійшло повідомлення про гучний хлопок, імовірно вибух, в одному з дворів Гродна", - йдеться в повідомленні.

Підірваний автомобіль Skoda належить 41-річному місцевому жителю. Як вказує Слідчий комітет, поруч з авто міліціонера були наявні сліди горіння. Також пошкоджені три транспортних засоби, які були припарковані поруч.

Правоохоронці за даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 218 КК РБ Умисне пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом. Наразі невідомо хто пошкодив авто.

Фото: підірване авто (sk.gov.by)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у мережі з'явилися дані понад тисячі правоохоронців Білорусі після жорстокого розгону акції протесту.

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