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В Беларуси выходят на протесты уже 230 дней: в центр Минска стягивают спецтехнику

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси в субботу, 27 марта, люди вновь вышли на акции против режима Александра Лукашенко. В центр Минска силовики начали стягивать специальную технику.

Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается, что с самого утра в Минске были замечены спецтранспорт и автобусы силовиков. При этом они дежурят вдоль проспекта Независимости от цирка в сторону Дворца Республики. Минск. В районе станций метро "Пушкинская" и "Академия наук" произошли первые задержания.

При этом в управлении Следственного комитета по Минску возбудили уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

"Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - сообщили в СК.

Отметим, в Беларуси уже 230-й день выходят на акции против режима Лукашенко. Массовые протесты начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. Демонстранты требовали перевыборов без фальсификаций. Однако протесты сразу пытались придушить силовым методом. В результате несколько недель были масштабные столкновения между силовиками и демонстрантами. После демонстранты прибегли к тактике мирного протеста - они каждые выходные устраивают марши солидарности или митинги. Однако силовики по-прежнему проводят задержания и разгоны таких акций.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что оппозиция Беларуси рассчитывает на уход Лукашенко весной.

Также в конце февраля Светлана Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".

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