В Беларуси выходят на протесты уже 230 дней: в центр Минска стягивают спецтехнику

Сообщается, что с самого утра в Минске были замечены спецтранспорт и автобусы силовиков. При этом они дежурят вдоль проспекта Независимости от цирка в сторону Дворца Республики. Минск. В районе станций метро "Пушкинская" и "Академия наук" произошли первые задержания.

При этом в управлении Следственного комитета по Минску возбудили уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

"Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - сообщили в СК.