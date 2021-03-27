У Білорусі виходять на протести вже 230 днів: в центр Мінська стягують спецтехніку

Повідомляється, що з самого ранку в Мінську були помічені спецтранспорт і автобуси силовиків. При цьому вони чергують вздовж проспекту Незалежності від цирку в бік Палацу Республіки. Мінськ. В районі станцій метро "Пушкінська" і "Академія наук" відбулися перші затримання.

При цьому в управлінні Слідчого комітету по Мінську порушили кримінальну справу за фактом розміщення закликів Telegram-каналах до участі в несанкціонованих масових заходах 27 березня.

"Слідчий комітет попереджає, що особи які піддадуться зазначеним закликів і візьмуть участь у несанкціонованих масових заходах, будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - повідомили в СК.