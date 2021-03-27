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У Білорусі виходять на протести вже 230 днів: в центр Мінська стягують спецтехніку

Автор: Ігор Литвиненко

У Білорусі в суботу, 27 березня, люди знову вийшли на акції проти режиму Олександра Лукашенка. В центр Мінська силовики почали стягувати спеціальну техніку.

Про це повідомляє TUT.BY.

Повідомляється, що з самого ранку в Мінську були помічені спецтранспорт і автобуси силовиків. При цьому вони чергують вздовж проспекту Незалежності від цирку в бік Палацу Республіки. Мінськ. В районі станцій метро "Пушкінська" і "Академія наук" відбулися перші затримання.

При цьому в управлінні Слідчого комітету по Мінську порушили кримінальну справу за фактом розміщення закликів Telegram-каналах до участі в несанкціонованих масових заходах 27 березня.

"Слідчий комітет попереджає, що особи які піддадуться зазначеним закликів і візьмуть участь у несанкціонованих масових заходах, будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - повідомили в СК.

Зазначимо, у Білорусі вже 230-й день виходять на акції проти режиму Лукашенка. Масові протести почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента. Демонстранти вимагали перевиборів без фальсифікацій. Однак протести відразу намагалися придушити силовим методом. У результаті кілька тижнів були масштабні зіткнення між силовиками і демонстрантами. Після демонстранти вдалися до тактики мирного протесту - вони кожні вихідні влаштовують марші солідарності чи мітинги. Однак силовики, як і раніше, проводять затримання і розгони таких акцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що опозиція Білорусі розраховує на догляд Лукашенко навесні.

Також в кінці лютого Світлана Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці".

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