В Беларуси за время протестов возбудили 43 уголовных дела из-за оскорблений силовиков

Фото: протесты в Минске (tut.by)

В Беларуси за время протестов с 9 августа по 14 сентября открыли 43 уголовных дела за угрозы и оскорбления в отношении сотрудников милиции. Всего проводится 143 доследственные проверки, по 67 из которых известны причастные лица.

Об этом сообщает МВД страны.

К административной ответственности привлекли 36 граждан.

"Авторами и источником угроз, оскорблений и клеветы преимущественно являются лица, имеющие криминальное прошлое, ведущие асоциальный образ жизни, склонные к совершению различных правонарушений", - говорится в сообщении.

МВД Беларуси заявляет, что в большинстве случаев посягательствам предшествует разглашение данных сотрудников и их близких в интернете.

Силовики сообщили о 210 фактах угроз, оскорблений, повреждений и уничтожений имущества, распространения клеветы в отношении депутатов Палаты представителей, членов избиркомов, судей, сотрудников Следственного комитета, госорганов и других учреждений.

Напомним, ранее в Беларуси официально предъявили обвинение одной из лидеров Координационного совета Марии Колесниковой. Она продолжается содержаться под стражей.

Правоохранители Беларуси заявили, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Отметим, после президентских выборов 9 августа Беларусь охватила волна протестов, демонстранты не согласны с итогами голосования, на которых Александр Лукашенко якобы получил более 80% поддержки.