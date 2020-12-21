В Беларуси возросло число задержанных на акции протеста

Фото: задержание в Минске (onliner.by)

Во время традиционных протестов в Беларуси 20 декабря силовики задержали более 150 человек. Задержания прошли в Минске, Новополоцке, Гродно, Борисовиче и других городах.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

В воскресенье в Минске проходила акция "Марш народного трибунала". С самого утра силовики стянули в центр города и под резиденцию Александра Лукашенко спецтехнику.

Ранее милиция столицы Беларуси сообщала о задержании около 100 "самых активных" участников акций.

Воскресные акции проходят 19 раз. Пятое воскресенье акции протеста проходят в местном формате: минчане собираются во дворах и колоннами идут по своим кварталам.

Вторую неделю подряд в Минске не закрывали станции метро, не отключали мобильный интернет, силовики не перекрывали дороги, отметили журналисты.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.