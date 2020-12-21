В Білорусі зросла кількість затриманих на акції протесту

Під час традиційних протестів у Білорусі 20 грудня силовики затримали понад 150 осіб. Затримання відбулися в Мінську, Новополоцьку, Гродно, Борисовичі та інших містах.
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
У неділю в Мінську проходила акція "Марш народного трибуналу". З самого ранку силовики стягнули в центр міста і під резиденцію Олександра Лукашенка спецтехніку.
Раніше сьогодні міліція столиці Білорусі повідомляла про затримання близько 100 "найбільш активних" учасників акцій.
Недільні акції проходять 19 раз. П'яту неділю акції протесту проходять в місцевому форматі: мінчани збираються у дворах і колонами йдуть у своїх кварталах.
Другий тиждень поспіль в Мінську не закривали станції метро, не відключали мобільний інтернет, силовики не перекривали дороги.
Раніше лідер опозиції Світлана Тіхановська заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.