ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Білорусі зросла кількість затриманих на акції протесту

Мінськ, Понеділок 21 грудня 2020 04:54
В Білорусі зросла кількість затриманих на акції протесту
Фото: затримання в Мінську (onliner.by)
Автор: Артур Родивилов

Під час традиційних протестів у Білорусі 20 грудня силовики затримали понад 150 осіб. Затримання відбулися в Мінську, Новополоцьку, Гродно, Борисовичі та інших містах.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

У неділю в Мінську проходила акція "Марш народного трибуналу". З самого ранку силовики стягнули в центр міста і під резиденцію Олександра Лукашенка спецтехніку.

Раніше сьогодні міліція столиці Білорусі повідомляла про затримання близько 100 "найбільш активних" учасників акцій.

Недільні акції проходять 19 раз. П'яту неділю акції протесту проходять в місцевому форматі: мінчани збираються у дворах і колонами йдуть у своїх кварталах.

Другий тиждень поспіль в Мінську не закривали станції метро, не відключали мобільний інтернет, силовики не перекривали дороги.

Раніше лідер опозиції Світлана Тіхановська заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білорусьпротест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся