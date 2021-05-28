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В Беларуси возбудили дело на мэра Риги и главу МИД Латвии из-за замены флага

Автор: Андрей Василюк

Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело. Поводом стала замена официального флага Беларуси на исторический бело-красно-белый.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "преступные действия" выразились в публичных снятии и замене государственного флага Беларуси, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг.

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - заявили в генпрокуратуре Беларуси.

24 мая в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, официальный флаг Беларуси поменяли на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Отметим, бело-красно-белый флаг Беларуси являлся символом масштабных протестов в стране против режима Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси считает необходимым отнести бело-красно-белый флаг к "нацистской символике". Его можно будет использовать только в фильмах, театральных постановках, в архивной и музейной работе.

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