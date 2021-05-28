В Беларуси возбудили дело на мэра Риги и главу МИД Латвии из-за замены флага

Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело. Поводом стала замена официального флага Беларуси на исторический бело-красно-белый.

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "преступные действия" выразились в публичных снятии и замене государственного флага Беларуси, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг.

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - заявили в генпрокуратуре Беларуси.